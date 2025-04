JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 10,20 auf 8,70 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den Licht- und Sensortechnologien sei AMS abhängig von der Auto- und Konsumelektronik, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Mit diesen augenblicklich schwachen Märkten dürfte es die Aktien schwer haben, gut zu laufen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 6,30EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.