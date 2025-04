Citigroup vor Q-Zahlen

Obwohl die bisherigen Bilanzen von JP Morgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo über den Erwartungen ausgefallen waren und ein ähnliches Bild bei der Citigroup erwartet werden kann, macht Analysten derzeit eine drohende Abkühlung der Weltwirtschaft Sorgen. Dementsprechend könnten auch die Kreditausfälle zunehmen und eine Lähmung der Kapitalmärkte hervorrufen, erste Banken haben ihre Rückstellungen bereits deutlich im Vergleich zum abgelaufenen Jahr erhöht. JPMorgan-CEO Jamie Dimon ist der Meinung, überschüssiges Kapital und reichlich Liquidität für mögliche Turbulenzen bereitzuhalten.

Unglücklicherweise kam es durch die jüngsten Marktturbulenzen bei der Citigroup-Aktie zu einem klaren Aufwärtstrendbruch, ein erstes Ziel, gelegen am 200-Wochen-Durchschnitt bei 59,36 US-Dollar, wurde bereits erfolgreich abgearbeitet. Dennoch könnten sich die Zeichen zu einer weiteren Abwärtstrendfortsetzung verdichten und würden ein Short-Investment auf das Papier sehr interessant gestalten. Unterhalb von 59,00 US-Dollar wären demnach weitere Rücksetzer auf 52,45 US-Dollar, eine überschießende Welle sogar auf 50,51 US-Dollar zu erwarten und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Unterseite anbieten. Auf der Oberseite käme dagegen eine rasche Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 70,00 US-Dollar überraschend, könnte aber in der Folge für weitere Kapitalzuflüsse sorgen und die Aktie auf 75,06 US-Dollar vorantreiben. Grundlage für eine größere Rallye wäre eine derartige Entwicklung aber noch lange nicht, es geht die Angst um eine weltweite Rezession und damit sinkende Erträge unter US-Präsident Donald Trump um.