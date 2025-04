Schlummert hier ein zukünftiger Superstar?

Ein Blick auf den Kurs der Aktie zeigt das Papier derzeit im mittleren Preisbereich aus Sommer 2021, was historisch vergleichsweise günstig ausfällt und sich zudem um den Jahreswechsel herum ein tragfähiger Boden abzeichnet. Noch aber herrscht seit Juni 2022 bei K+S aber ein intakter Abwärtstrend, den es für ein mustergültiges Kaufsignal unbedingt gilt, zu überwinden. Auf dem Weg dorthin sollte auch der 200-Wochen-Durchschnitt verlaufend bei 14,77 Euro geknackt werden. In der Folge könnte ein Wochenschlusskurs oberhalb von 15,00 Euro eine Kursrallye an 18,30 Euro und damit die Barriere aus 2022/2023 auslösen. Ein passender und zeitlich unbegrenzter Long-Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite bleiben aber temporäre Rückfallrisiken zurück auf 11,70 Euro noch allgegenwärtig, solange der Abwärtstrend intakt bleibt. Abschläge auf die Septembertiefs aus 2024 bei 9,97 Euro werden dagegen erst bei einem Kursrutsch unter 11,30 Euro erwartet. Vorläufig allerdings scheinen Anleger hier die positiven Aspekte zu sehen und greifen zu.

Trading-Strategie: