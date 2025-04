DAX auf Achterbahn unterwegs

Obwohl der US-Präsident die kürzlich in Kraft getretenen Zölle für 90 Tage ausgesetzt hat, blieben die Märkte in der zweiten Wochenhälfte vergleichsweise schwach und verharrten in der Crashphase der ersten Tage zwischen 19.000 und auf der Oberseite 21.500 Punkten. Zu Wochenbeginn wird das Barometer um 20.900 Punkten und damit ein Stück weit höher als der Freitagsschlussstand taxiert, die Schaukelbörse dürfte sich angesichts der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen jedoch uneingeschränkt fortgesetzt werden. Zum Ende der Woche wurden Zölle auf Elektronikartikel aus China schließlich vollständig gekappt.

Erst eine nachhaltige Auflösung der Handelsspanne zwischen 19.000 und 21.500 Punkten dürfte für einen besser auszuwertenden Chart sorgen und gewisse Handelsansätze auf Sicht der nächsten Tage erlauben einzugehen. Im besten Fall geht es über 21.513 Punkten im Rahmen eines Rebounds zurück in den Widerstandsbereich um 22.320 Zählern, hierzu muss der DAX jedoch noch am 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 21.809 Punkten vorbeikommen. Auf der Unterseite dürften die Abschlagsrisiken in Richtung der Vorwochentiefs bei 18.489 Punkten unterhalb von 20.025 Punkten sichtlich zunehmen. Sicher scheint unter Donald Trump aber nur eine Sache zu sein, die Unsicherheit wird bleiben!