Veganz Group AG: Neugründung der OrbiFarm GmbH in Vorbereitung auf den Einstieg eines strategischen Investors in Q2/2025

Fortgeschrittene Gespräche mit sechs Gruppen - OrbiFarm Post-Money-Bewertung: rund 40 Mio. Euro

(Ludwigsfelde, 14. April 2025, 8:00 Uhr) - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) hat am 10. April 2025 die OrbiFarm GmbH ("OrbiFarm") gegründet, um stille Reserven im Unternehmen zu heben. Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Patentierung sowie Produktion, Vertrieb und Lizenzierung von Indoor Farming Technologien. Der Fokus liegt auf der Kultivierung von Proteinpflanzen und Arzneipflanzen im industriellen Maßstab. Dazu zählen unter anderem Erbsen, Amaranth, Quinoa, Hanf und Okra, aber auch Tabakpflanzen (Insulinherstellung) und andere Arzneimittelpflanzen.

Nach dem geplanten Einstieg eines strategischen Investors mit einem Investment in Höhe von 10,0 Mio. Euro wird die Veganz Group AG noch eine Mehrheitsbeteiligung von 74,9 Prozent an OrbiFarm halten. Der neue Investor erhält eine Sperrminorität in Höhe von 25,1 Prozent.

In OrbiFarm werden die weltweit exklusiven Lizenzen der Fraunhofer Patente für die OrbiLoop und OrbiPlant Technologie, die Biopatente der Saaten und Pflanzen sowie die Marke und die OrbiFarm LLC mit Sitz in Dubai, die als Vertriebsorganisation für die MENA-Region fungiert, aus der Veganz Group AG eingebracht. OrbiFarm wird den Bau einer Prototypenanlage im Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME ("Fraunhofer Institut") in Aachen finanzieren und erste Projekte zum Bau von Farmen für Arzneipflanzen sowie Proteinprodukte starten.

