ABC Impact schließt Fonds II mit über 600 Mio. USD ab und verdoppelt damit die Fondsgröße mit Zusagen von Asian Development Bank, Temasek Trust, Temasek und anderen führenden institutionellen Investoren

ABC Impact Fund II wird von einer Reihe von Limited Partners unterstützt, darunter Temasek, Temasek Trust, die Asian Development Bank (ADB), Mapletree Investments, SeaTown Holdings, ein südostasiatischer Staatsfonds, ein amerikanisches Family Office und sehr vermögende Privatpersonen. Diese Konvergenz von Entwicklungsfinanzierung und privatem Kapital spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass Impact Investing systemische Probleme durch marktbasierte Ansätze angehen kann.

Benoit Valentin, Head, Impact Investing, Temasek, sagte: "In einer sich schnell verändernden Welt stehen wir vor immer komplexeren und weitreichenderen sozialen und ökologischen Herausforderungen. Unsere Partnerschaft mit ABC Impact ist ein zentraler Pfeiler der Impact-Investing-Strategie von Temasek. Sie spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Impact-Investing Kapital skalieren kann, um die drängenden Probleme anzugehen, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine integrativere und nachhaltigere Welt schaffen, in der es jeder Generation gut geht.

"Die Landschaft der Impact-Investitionen in der Region ist noch im Entstehen begriffen, und es besteht eine erhebliche Finanzierungslücke für Unternehmen in der Wachstumsphase", sagte Jackie Surtani, Regionaldirektorin der ADB und Leiterin des Büros in Singapur. "Die Investition der ADB in den ABC Impact Fund II spiegelt unser Engagement für die Förderung von Impact Capital in ganz Asien und im Pazifikraum wider.

Durch die Unterstützung innovativer Unternehmen, die dringende soziale und ökologische Herausforderungen angehen, wollen wir das Leben und die Lebensbedingungen in der gesamten Region verbessern".

Verstärkung einer gemeinsamen Vision für Asien

Tow Heng Tan, Vorsitzender von ABC Impact, erklärte: "Der erfolgreiche Abschluss von Fund II unterstreicht das Vertrauen, das führende institutionelle Anleger in die disziplinierte Anlagestrategie von ABC Impact gesetzt haben. Indem wir externes Kapital von der Asiatischen Entwicklungsbank erhalten, verstärken wir unser Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigeren und integrativen Zukunft in Asien.