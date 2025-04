Apple-Zulieferer feiern Trumps Zollpause

Besonders Technologiewerte mit Bezug zum iPhone trieben den Markt an, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump Smartphones und weitere Elektronikprodukte vorerst von den hohen Importzöllen ausgenommen hat.

Der Markt wird weiterhin stark durch Schlagzeilen getrieben – und keine davon reicht aus, um Investoren zu ermutigen, klar Position zu beziehen.

Die Ausnahme für Smartphones, Computer und weitere Elektronik aus China verschafft Unternehmen wie Apple kurzfristig Entlastung. Doch Trump und US-Handelsminister Howard Lutnick stellten bereits klar, dass diese Produktkategorien in etwa einem Monat unter separate Sonderzölle fallen könnten – gemeinsam mit Halbleitern.

Trotz dieser Unsicherheit stiegen Technologiewerte am Montag deutlich. Der iPhone-Zulieferer Murata Manufacturing legte an der Börse zu. Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers TDK gewannen ebenfalls hinzu. Advantest, ein Anbieter von Testsystemen für Halbleiter, kletterte ebenso an der Börse nach oben.

Gesamtmarkt zeigt positives Bild

Von den über 1.600 gelisteten Unternehmen am Prime Market der Tokioter Börse verzeichneten 89 Prozent Kursgewinne. Neun Prozent der Aktien gaben nach, ein Prozent blieb unverändert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





