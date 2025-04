Der Handelskrieg verkrüppelt das Businessmodell von Apple!

Der Aktienkurs von Apple stoppte die Talfahrt, die aufgrund des Zollkonflikts zwischen den USA und China hervorgerufen wurde. Aktuell wird der Großteil der iPhones durch Foxconn in China gefertigt. Es ist zurzeit undenkbar, dass unter Berücksichtigung der geplanten Zölle iPhones in den USA verkauft werden können. Daher war der US-Präsident Trump wohl genötigt, aktuell eine Ausnahmeregelung bekannt zu geben. Apple veröffentlicht keine genauen Zahlen darüber, wie viele Prozent der weltweit produzierten Geräte in den USA verkauft werden. Allerdings ist bekannt, dass die USA ein bedeutender Markt für Apple sind und einen großen Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens ausmachen. Im Jahr 2024 stammten etwa 43 % des Umsatzes von Apple aus der Region "Amerika", zu der die USA gehören. Ohne die am Freitag verkündete Ausnahmeregel erscheint das Geschäftsmodell Apples in den kommenden Quartalen am Abgrund.

Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple schließlich doch ein neues Allzeithoch rund um den Wert von 260,10 US-Dollar markieren. Genau genommen wurde das Allzeithoch am 26. Dezember 2024 etabliert, und danach startete eine Abwärtssequenz. Diese Abwärtssequenz beschleunigte sich, als den Marktteilnehmern klar wurde, wie strikt Donald Trump die Zollideen in der Realität zu implementieren versucht. Aktuell wurden die Zölle sowohl seitens der USA als auch Chinas weit über 100 Prozent nach oben lizitiert. Bis vergleichbare Produktionskapazitäten in den USA aufgebaut werden, sollten Jahre vergehen und die Produktionskosten nach oben schnellen. Die aktuelle Zollausnahme könnte am Anfang der Woche zu einem Kursanstieg der Aktie von Apple führen, mittelfristig bleibt das latente Zollthema aber bestehen. Nach einem Kursanstieg könnten die Aktien daher wieder schwächer notieren. Wie man es dreht und wendet, hält Donald Trump mittelfristig an seinem Zollregime fest, ist das Geschäftsmodell Apples schwer aufrechtzuerhalten. Der Aktienkurs müsste sich aufgrund der Ausnahmeregelung in den nächsten Tagen wieder erholen. Mittelfristig könnte sich der Kurs aber wieder dem partiellen Tief bei 169,21 vom 8. April 2025 annähern. Der am 1. Mai zu veröffentlichende Geschäftsausblick wäre imstande, den Kurs nach unten zu drücken.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Schon vor dem Zollthema waren die Aktien von Apple nicht billig. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JV6KKE) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Apple in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,00 profitieren. Das Ziel sei bei 166,21 US-Dollar angenommen (11,54 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 50 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 225,28 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JV6KKE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,73 – 8,74 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 296,97 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 296,97 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 198,15 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,54 Euro Hebel: 2,00 Kurschance: + 32 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.