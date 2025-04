Trump kündigt neue Chip-Zölle an – und sorgt erneut für Chaos

In der Debatte um seine Handelspolitik hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende erneut für Verwirrung gesorgt – und zugleich eine neue Eskalationsstufe in Aussicht gestellt: Bereits in der kommenden Woche will Trump neue Sonderzölle auf Halbleiter und Arzneimittel ankündigen. Das sagte der Präsident gegenüber Reportern und deutete an, dass es für "einige Produkte" noch eine gewisse "Flexibilität" geben könnte. Welche genau, ließ er offen.

Die Ankündigung folgt auf ein Hin und Her rund um Ausnahmen. Ein internes Dokument der US-Zollbehörde hatte am Freitagabend eine Liste mit rund 20 Produktkategorien veröffentlicht, darunter Smartphones, Laptops und Halbleiterbauteile, die von Teilen der neuen Sonderzölle in Höhe von 145 Prozent ausgenommen sein sollen. Am Samstag bestätigte das Weiße Haus die Angaben – nur um sie am Sonntag wieder relativieren zu lassen.