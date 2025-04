Goldaktien fester

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 3.215 auf 3.236 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 3.230 $/oz um 25 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich fester.

Bild.de: „Goldene Zeiten für den Staat“.

Der Goldpreis hat „zum ersten Mal in der Geschichte die 3200-Dollar-Marke geknackt!“. „Und davon profitiert auch jeder Bundesbürger“. „Deutschlands Reserven sind jetzt Gold wert“. „Der Grund: Mit rund 3351 Tonnen (Stichtag 31.12.2024) hat die Bundesrepublik hinter den USA die zweitgrößten Goldreserven weltweit. Und deren Gesamtwert ist seit Wochenbeginn enorm gestiegen, von rund 321 Milliarden auf 347 Milliarden“. Das entspricht „einem Wertzuwachs von etwa 312 Dollar je Bundesbürger (ca. 276 Euro)“ (Quelle: Bild.de).

Kommentar: Die neue Bundesregierung hat mit dem abgewählten Bundestag beschlossen, Deutschland mit etwa 1.000 bis 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden. Das entspricht einem Schuldenzuwachs von 12.000 bis 20.400 Euro je Bundesbürger. Selbst wenn die Neuverschuldung auf 1.000 Mrd Euro begrenzt wird, reicht der Wertzuwachs des Goldes noch nicht einmal dafür aus, die Zinsen für die Neuverschuldung bei einem Zinssatz von 4 % auch nur für ein Jahr abzudecken.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar stabil (aktueller Preis 90.889 Euro/kg, Vortag 90.762 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.