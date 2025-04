Wirtschaft Dax entspannt sich nach Trumps Zollrückzieher - alle Werte im Plus Der Dax ist am Montag mit einem Plus in die Handelswoche gestartet. Der Leitindex wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 20.805 Punkten berechnet, was einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am …