Chipwerte zunächst stark - Vorübergehende Zoll-Ausnahmen

taschenrechner0815 schrieb vor 1 Stunde

Vielleicht sollte man einfach aufhören am Wochenende irgendwelche News-Seiten zu lesen. Ich will hier nicht von Fake-News sprechen, erwarte aber von Bloomberg eine Recherche, die den Themenkomplex umfassend aufklärt. Ein erheblichen Anteil der Verwirrung stiften nämlich auch solche Qualitätsmedien, wenn sie zentrale Bestandteile von News einfach weglassen. Außerdem erwarte ich endlich auch eine strikte Trennung von Nachricht und Kommentar. So doof, wie die Jungs immer dargestellt werden, sind die nämlich nicht. Ich denke schon, dass die einen Plan haben, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Lange Rede kurzer Sinn, kurzfristig wird sich eh nichts ändern. Das wird hier noch Monate dauern, bis endgültig klar ist, in welche Richtung wir steuern.