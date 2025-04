JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer auf "Hold" belassen. Bayer gehöre mit Wacker Chemie und Solvay zu den europäischen Chemieunternehmen, die das geringste organische Umsatzwachstum bräuchten, um die Konsenserwartungen an das laufende Jahr zu erfüllen, schrieb Analyst Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Dagegen erschienen die Schätzungen und damit auch die Risiken bei Croda, Clariant und Lanxess am höchsten. Unter den defensiven und verbraucherabhängigen Werten bevorzugt Counihan Air Liquide und unter den diversifizierten Unternehmen Akzo Nobel./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 12:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 20,61EUR auf Tradegate (14. April 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m