BofA: Zeit für "Sell the rip" ist JETZT – Dann lohnt sich wieder der Einstieg

Die Empfehlung der Bank of America lautet daher: "Sell the rip" – also Gewinne bei Kursanstiegen mitnehmen, schreit Hartnett in seiner wöchentlichen Notiz zu den Kapitalflüssen an der Wall Street.

Angesichts der wachsenden Nervosität rund um die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle und deren weitreichende Folgen sei es derzeit klüger, auf politische Entscheidungen zu warten, bevor man weiteres Kapital investiert, so Michael Hartnett, Chef-Investmentstratege der Bank.

Darüber hinaus rät Hartnett zu einer Long-Position in der zweijährigen US-Staatsanleihe – trotz der jüngsten Zinsanstiege – sowie zu einer Short-Position des S&P 500.

Was bedeutet das im Klartext? Hartnett sieht mehrere Bedingungen, die erfüllt sein müssten, bevor sich ein Wiedereinstieg in risikobehaftete Anlagen lohnt – etwa eine Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank, was von Marktteilnehmern frühestens im Juni erwartet wird, eine Deeskalation im Zollstreit zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sowie eine spürbare Verbesserung der finanziellen Lage amerikanischer Haushalte.

Wann genau diese Faktoren eintreten könnten, sei derzeit unklar. Doch Hartnett nennt 4.800 Punkte im S&P 500 als potenziell attraktiven Wiedereinstiegspunkt – sofern politische Maßnahmen eine tiefe Rezession verhindern.

Das würde einem Rückgang von rund 22 Prozent gegenüber dem Höchststand vom 19. Februar entsprechen.

Obwohl die Stimmung an den Märkten laut Hartnett "extrem bärisch" sei, zeige sich das bislang nicht in den Mittelzuflüssen bei Aktienfonds. Ein möglicher Grund: Die Bank of America rechnet lediglich mit einer "kurzen und flachen" Rezession, deren Auswirkungen durch Zinssenkungen der Fed abgefedert würden.

Gleichzeitig warnt Hartnett vor anhaltenden politischen Risiken – insbesondere vor dem Hintergrund sinkender Zustimmungswerte für Präsident Trump.

Sowohl der Anleihemarkt als auch Trumps Wählerschaft fordern mittlerweile eine Kehrtwende in der US-Handelspolitik. Das große Risiko: Ein Verlust politischen Kapitals könnte die Fähigkeit der Regierung gefährden, in der zweiten Jahreshälfte Unternehmenssteuern zu senken – und das könnte auch die letzten Bullen zum Aufgeben zwingen.

Für die Portfoliostrategie empfiehlt Hartnett aktuell: langlaufende US-Unternehmensanleihen, Dividendenaktien sowie Anlagen, die von einem schwächeren US-Dollar profitieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

