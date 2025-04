Baerbock verurteilt Angriff auf Sumy

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilt den russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine. "Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden", sagte Baerbock am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg.

Der russische Präsident Wladimir Putin greife damit auch weiter den europäischen Frieden an. Wer Frieden wolle, müsse die Ukraine schützen und unterstützen, sagte Baerbock weiter. "Wir werden den Frieden in Europa nur durch gemeinsame Stärke sichern können."