+2,6 % gegenüber Februar 2024

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt,

Februar 2025



+2,6 % zum Vorjahresmonat



+1,5 % zum Vormonat



Preise für pflanzliche Erzeugnisse





-3,2 % zum VorjahresmonatPreise für Tiere und tierische Erzeugnisse+6,6 % zum VorjahresmonatDie Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Februar 2025 um 2,6 %höher als im Februar 2024. Im Januar 2025 hatte die Veränderungsrate zumVorjahresmonat bei +2,2 % gelegen, im Dezember 2024 bei +3,5 %. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreiselandwirtschaftlicher Produkte im Februar 2025 gegenüber dem Vormonat Januar 2025um 1,5 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte auspflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch imFebruar 2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um3,2 % gegenüber Februar 2024, während die Preise für Tiere und tierischeErzeugnisse um 6,6 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich imFebruar 2025 sowohl Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (+3,4 %) als auchProdukte aus tierischer Erzeugung (+0,3 %).Preisrückgang bei Speisekartoffeln gegenüber VorjahresmonatDer Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 3,2 % im Vergleich zumVorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffelnzurückzuführen. Diese waren im Februar 2025 um 36,1 % niedriger als im Februar2024. Im Januar 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -37,0 %, im Dezember2024 bei -32,5 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Januar 2025 stiegen dieSpeisekartoffelpreise um 9,8 %.Preise für Obst, Gemüse, Getreide und Wein gestiegen, für Handelsgewächse undFutterpflanzen gesunkenDie Erzeugerpreise für Obst waren im Februar 2025 um 18,1 % höher als ein Jahrzuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit +19,1 %.Die Preise für Gemüse verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,7 %, wobeiinsbesondere Salat (+8,7 %) und Champignons (+5,5 %) Preisanstiegeverzeichneten. Preissenkungen waren hingegen unter anderem bei Kohlgemüse zubeobachten, das sich binnen Jahresfrist um 6,6 % verbilligte.Getreide war im Februar 2025 im Vergleich zum Februar 2024 um 16,3 % teurer(Januar 2025: +5,5 % zum Vorjahresmonat). Das Handelsgewächs Raps verteuertesich im Februar 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23,7 %. Preise fürHandelsgewächse insgesamt lagen im Februar 2025 jedoch um 4,5 % niedriger alsein Jahr zuvor. Wein war im Februar 2025 um 1,0 % teurer als im Vorjahresmonat.Die Preise für Futterpflanzen waren im Februar 2025 mit einer Veränderungsratevon -10,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Januar 2025:ebenfalls -10,1 %).Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch , Preisrückgang bei Eiern und TierenDer Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse um 6,6 % im Vergleich zumVorjahresmonat ist unter anderem auf die gestiegenen Preise für Milchzurückzuführen. Der Milchpreis lag im Februar 2025 um 18,3 % höher als imVorjahresmonat (Januar 2025: +19,2 % zum Vorjahresmonat). Im Vergleich zumVormonat Januar 2025 sanken die Preise für Milch um 0,2 %. Bei Eiern kam es zueinem leichten Preisrückgang von 0,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat (Januar2025: -3,5 %).Die Preise für Tiere waren im Februar 2025 um 1,3 % niedriger als im Februar2024 (Januar 2025: -0,1 % zum Vorjahresmonat). Dabei stiegen die Preise fürRinder um 29,8 %, für Schlachtschweine fielen die Preise hingegen um 18,3 %. DiePreise für Geflügel waren im Februar 2025 um 5,1 % höher als im Februar 2024.Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die Preissteigerungen bei Hähnchen um6,4 %. Die Preise für Sonstiges Geflügel (Enten und Puten) stiegen binnenJahresfrist um 3,0 %.Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklungder Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland undzeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres-und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichendadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezemberfür das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.Weitere Informationen:Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse derErzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der DatenbankGENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.