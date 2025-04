Hyundai Mobis entwickelt Batteriesystem mit integrierter Feuerlöschfunktion

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Das neue System verhindert, dass die Hitze auf benachbarte Zellen übertragen

wird und löscht ein Feuer frühzeitig, indem es innerhalb von 5 Minuten nach

der ersten Entzündung ein Mittel versprüht.

- Da die wichtigsten Länder auf verbindliche Maßnahmen zur Verhinderung des

thermischen Durchgehens drängen, ist zu erwarten, dass sie als

Sicherheitstechnologie der nächsten Generation auf dem Weltmarkt im

Mittelpunkt stehen wird.

- Das Unternehmen hat drei Patente angemeldet, darunter ein Design für ein

Batteriegehäuse, und unternimmt Anstrengungen, um das Batteriesystem

weiterzuentwickeln, beispielsweise durch die Entwicklung eines Materials, das

vor Überhitzung schützt.



Die Technologie zur Verhinderung des thermischen Durchgehens in

Elektrofahrzeugen wird weiterentwickelt. Am 14. April gab Hyundai Mobis (KRX

012330) bekannt, dass es dem Unternehmen gelungen ist, eine neue Technologie zu

entwickeln, die ein Feuer sofort löschen kann, indem ein Löschmittel versprüht

wird, wenn eine Batteriezelle Feuer fängt. Dies ist die erste Technologie, die

ein thermisches Durchgehen verhindern kann, indem sie verhindert, dass Wärme auf

benachbarte Zellen übertragen wird.





Hyundai Mobis hat das System so konzipiert, dass es über die bloße Verzögerungdes thermischen Durchgehens mittels hitzebeständiger Materialien hinausgeht undes gar nicht erst entstehen lässt. Wichtige Länder wie europäische Länder, Chinaund Indien haben die Vorschrift erlassen, dass der thermische Durchbruchmindestens fünf Minuten nach der ersten Zündung der Batteriezelle eintretenmuss. Einige Länder verschärfen ihre Vorschriften, um den thermischen Durchbruchbereits im Vorfeld zu verhindern. Dementsprechend wird erwartet, dass HyundaiMobis Batteriesystembaugruppe (BSA) mit Feuerlöschfunktion auf Zellebene alsSicherheitstechnologie der nächsten Generation auf dem Weltmarkt im Rampenlichtstehen wird.Die von Hyundai Mobis entwickelte BSA besteht aus einem Batteriemanagementsystem(BMS), einer Hardware, die aus einem Feuerlöschgerät und einem Batteriegehäusebesteht, sowie einer Softwarelogik, die diese steuert.Auf der Grundlage der von den Sensoren in Echtzeit erfassten Daten analysiert esdie Temperatur und die Spannung der Batterie sowie den Druck innerhalb desBatteriesystems, um etwaige Anomalien festzustellen. Er legt dann den Ort fest,an dem das Löschmittel versprüht werden soll, und gibt dem Feuerlöschgerät denBefehl zum Einsatz.Die Software ist darauf ausgelegt, schnelle und genaue Entscheidungen zutreffen, um alle physikalischen Veränderungen, die im Batteriesystem auftretenkönnen, zu berücksichtigen. Die äußerst zuverlässige Entscheidungslogik vonHyundai Mobis verfügt über mehrere Sicherheitsvorrichtungen und eine redundanteAlgorithmenstruktur.Das Batteriesystem ist mit einem Feuerlöschmittel ausgestattet, das diefünffache Kapazität eines 3,3 kg schweren Hausfeuerlöschers hat. Es handelt sichdabei um einen Stoff mit hervorragenden Kühl-, Isolier- undDurchlässigkeitseigenschaften, der sowohl für die Umwelt als auch für denmenschlichen Körper unschädlich ist.Hyundai Mobis hat außerdem insgesamt drei nationale und internationale Patenteangemeldet, darunter ein Batteriegehäuse und ein Feuerlöschgerät. Dazu gehörenauch Rohrleitungen für Feuerlöschmittel und eine Konstruktion, die das Spritzenmit hohem Druck ermöglicht."Mit dem Aufkommen großer Elektrofahrzeuge mit größerer Reichweite werden dieSicherheitsstandards für Batteriesysteme immer strenger", so Park Yong Jun,Vizepräsident, Forschungs- und Entwicklungsgruppe für Batteriesysteme, HyundaiMobis. "Wir werden Hard- und Software integrieren, um fortschrittlicheBatteriesysteme zu entwickeln, die die weltweiten Standards erfüllen undübertreffen, und sie auf dem Weltmarkt einführen."Hyundai Mobis hat vor kurzem ein neues Material entwickelt, das eine Überhitzungder Batterie verhindert, und konzentriert sich derzeit auf die Vermarktungdieses Materials. Dieses Material, das als pulsierendes Wärmerohr bezeichnetwird, besteht aus einer Aluminiumlegierung und einem Kühlmittel. Wenn eszwischen den Batteriezellen platziert wird, kann es die Innentemperatur desBatteriesystems senken. Es soll als Wärmemanagementsystem eingesetzt werden, dasdie Wärme auch während des Schnellladens zuverlässig bewältigen kann.