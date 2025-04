Industrie- und Gewerbepark Grimma stärkt wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Grimma, Leipzig (ots) - Im Herzen der Metropolregion Leipzig entsteht einGewerbepark von strategischer Bedeutung. Mit einer Fläche von knapp 28 Hektar,114.000 Quadratmetern Mietfläche, drei modernen Hallen und zahlreichenArbeitsplätzen bietet er großen Unternehmen eine attraktive Basis für Expansionund Innovation. Durch seine Lage in unmittelbarer Nähe zu namhaften Konzernenwie BMW, Porsche und Amazon setzt der Park einen Impuls für die wirtschaftlicheEntwicklung Ostdeutschlands. Realisiert wird das Projekt von Hines, ein weltweitführendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen. Das auf Bau, Immobilien undInfrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer mit Hauptsitzin Stuttgart unterstützt Hines bei diesem Projekt. Der Gewerbepark sollnachhaltige Baukriterien nach dem Leitfaden für Logistikimmobilien (Logix [i] (https://www.dreso.com/de/unternehmen-2/presse/presseinformationen/details/ein-pionier-im-bereich-esg-industrie-und-gewerbepark-grimma-staerkt-wirtschaftliche-entwicklung-in-ostdeutschland#_edn1) ) erfüllen und eine Platin-Zertifizierung derDeutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Weiterhin wirdauch die Einhaltung der Anforderungen der EU-Taxonomie aus dem Bereich Neubauangestrebt.Fast 38 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Bausektor zurück,was die dringende Notwendigkeit, nachhaltige Praktiken in die Bauindustrie zuetablieren, verdeutlicht [ii] (https://www.dreso.com/de/unternehmen-2/presse/presseinformationen/details/ein-pionier-im-bereich-esg-industrie-und-gewerbepark-grimma-staerkt-wirtschaftliche-entwicklung-in-ostdeutschland#_edn2) . "Mit demneuen Industrie- und Gewerbepark in Grimma gehen wir einen entscheidendenSchritt in der Entwicklung nachhaltiger Logistiklösungen im Osten Deutschlands",so Dominik Weis, Senior Director bei Hines. "Die Bau- und Immobilienwirtschaftsteht jedoch nicht nur in der Verantwortung, umweltfreundliche Materialien undTechnologien einzusetzen. Wir müssen auch soziale Verantwortung übernehmen,indem wir sichere Arbeitsbedingungen schaffen und nachhaltige Gemeinschaftenfördern", ergänzt Weis. Eine Besonderheit im Projekt: Hines und Drees & Sommerarbeiten erstmals nach dem im Jahr 2024 entwickelten Logix-Leitfaden fürESG-Standards bei Logistikimmobilien und sind damit Vorreiter in Deutschland.Effiziente Baustellenkoordination durch Drees & SommerPascal Metschel, Senior Projektleiter bei Drees & Sommer und Mitglied desLogix-Beirats, unterstützt Hines beim Bau des Parks zusammen mit seinem