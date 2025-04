Frequentis AG (von BankM AG): Kaufen

Unternehmen: Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09



Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 14.04.2025

Kursziel: EUR 42,21

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 14.4.2025, vormals Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Umsatz soll 2025 rund 10% zulegen, Book-to-Bill-Ratio bei starken 1,2

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hatte mit den vorläufig vermeldeten Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen (s. unser Research-Update vom 7.3.2025). Der nun vorgelegte Geschäftsbericht bestätigt die starke Entwicklung in 2024 (Umsatz: +12,4%; EBIT: +20,5%; Auftragseingang: +15,7%). Der erstmals gelieferte Ausblick für 2025 (Umsatzsteigerung um rd. 10%) zeigt, dass die Diskussion um protektionistische Maßnahmen Frequentis nicht/kaum belastet, was auch daran liegt, dass die Gesellschaft über drei Standorte in den USA verfügt und als US-Unternehmen (mit lokaler Wertschöpfung von rund 70%) gilt. Wir haben unser Modell für 2025ff angepasst, mit entsprechend positivem Effekt auf die fundamentale Bewertung. Die von der Implementierung der US-Zölle ausgelösten weltweiten Kursrückgänge belasten indes die Peer Bewertung. Mit einem 2025er KGV von 17,2 (Peer Group: 19,4) erscheint uns die Frequentis-Aktie, angesichts eines Geschäftsmodells mit langjährig angelegten Kundenbeziehungen und hohen Markteintrittsbarrieren, eher günstig.

Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer Wert deutlich auf EUR 42,21. Unser Fairer Wert liegt damit 26% über dem aktuellen Kurs und führt zu unserem Anlageurteil "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32244.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker, CEFA

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2117316 14.04.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Frequentis Aktie Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 33,90 auf Tradegate (14. April 2025, 08:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Frequentis Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,01 %. Die Marktkapitalisierung von Frequentis bezifferte sich zuletzt auf 452,85 Mio.. Frequentis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von -3,23 %/+23,17 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: BankM

Kursziel: 42,21 Euro