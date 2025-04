UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 23 Euro - 'Buy'

vicky112 schrieb 11.04.25, 14:34

Gerade Artikel wallstreetONLINE heute 11.04.25 / 13:59 Uhr: "JP Morgan, Morgan Stanley + Wells Fargo, US Banken sprengen Erwartungen; Erwartungen der Analysten mit Zahlen 1Q 2025 übertroffen. (Stichworte im Artikel: robuste Zahlen; beeindruckende Zahlen)" Also Fundamentaldaten, Umsatz/Gewinn sind ausschlaggebend. Zölle? Aktuell wären für Banken Steuern gefährlich und die sehe ich (noch) nicht. Aber Zölle? Zölle nur gefährlich für Konjunkturen und erst in Monaten in Wirtschaften sichtbar/spürbar, und erst danach bekommen die Banken etwas ab. Also ruhig bleiben. Euch VG