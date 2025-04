Eovolt erweitert Afternoon Pro-Produktreihe um nicht-elektrisches Faltrad / Preisgekröntes Urban E-Bike kommt in muskelbetriebener Variante auf den Markt

fishandchips schrieb 19.11.24, 10:49

Nun hatte ich mal Zeit in die Zahlen reinzuschauen.

Der Absturz des Ergebnisses ist fast vollständig auf die FX-Schwankungen durch den crash-artig steigenden Yen ausgelöst worden. Inzwischen hat sich das aber wieder teils egalisiert, so dass man erwarten könnte, dass sich dies wieder (teils) umkehrt. Diese Schwankungen konnte das Management nicht wirklich vorhersehen.

"The consolidated business performance forecasts have been revised as follows, in light of factors such as non-operating expenses that were recorded due to the appreciation of Asian currencies caused by the weaker U.S. dollar during the first nine months of fiscal year 2024." -> im Forecast: -22.500 mY

"The principal factors included an increase of 22,822 million yen in foreign currency translation adjustments, and a decrease of 1,086 million yen in retained earnings."



Aber klar, die Nachfrage in Japan und Europa nach Rädern (zwei wichtige Märkte), ist immer noch überschaubar.