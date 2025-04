ASKO stellt auf der Milan Design Week bahnbrechende Haushaltsgeräte vor

MILAN, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- ASKO, die skandinavische Marke für hochwertige Küchen-, Wasch- und Profigeräte, feiert 75 Jahre Innovation seit der ersten Waschmaschine mit einer interaktiven Ausstellung auf der Milan Design Week vom 8. bis 13. April und der Vorstellung seiner neuesten Innovationen. ASKO setzt seine Tradition fort, Spitzentechnologie mit zeitlosem Design zu verbinden, und präsentiert in Milan seine preisgekrönten NYACRAFT Backöfen mit Celsius°Cooking Technologie, die Nordic Fresh 2.0 Refrigeration und Scandinavian Laundry Care 2.0 in einzigartigen Installationen, die in Zusammenarbeit mit Marmo Arredo entstanden sind.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Erfindung der ersten Waschmaschine durch einen jungen schwedischen Landwirt hat ASKO in Zusammenarbeit mit VOGUE Adria einen exklusiven redaktionellen Beitrag über das neue Waschmaschinenprogramm von ASKO verfasst. Das Fotoshooting wurde mit dem renommierten Fotografen Branislav Simončík im historischen Läckö Castle in der Nähe von Lidköping, Sweden, durchgeführt, wo die erste ASKO-Waschmaschine erfunden wurde. Es wird in der ersten Ausgabe des Magazins VOGUE LIVING erscheinen, das auf der Milan Design Week vorgestellt und in der ASKO-Ausstellung gezeigt wird.