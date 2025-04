S&P 500: Kommt jetzt das zweistellige Wachstums-Comeback?

Laut FactSet wird derzeit ein Anstieg der Unternehmensgewinne um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartet. In der Vergangenheit lagen die realen Gewinne im US-Index in der Regel über den Schätzungen. In 37 der vergangenen 40 Quartale übertraf die tatsächliche Gewinnwachstumsrate die Prognose zum Quartalsende.

Vieles spricht für eine Wiederholung