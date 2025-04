Bundeskartellamt genehmigt Unicredit-Einstieg bei Commerzbank

FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Die Unicredit kommt bei einer möglichen Übernahme der Commerzbank voran: Das Bundeskartellamt genehmigte eine Beteiligung der Italiener von 29,99 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus. "Schon durch den angemeldeten Minderheitserwerb kommt es zu einer Stärkung der Marktposition der Unicredit im Privat- und Firmenkundengeschäft in Deutschland", sagte Kartelamts-Chef Andreas Mundt laut Mitteilung. Allerdings seien "in allen Bereichen weitere bedeutende Wettbewerber tätig".

Ende Februar hat die Unicredit die Übernahme eines Commerzbank-Anteils von bis zu 29,99 Prozent beim Bundeskartellamt zur Prüfung angemeldet. Mitte März hatte bereits die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank keine Einwände gegen eine Anteilsaufstockung auf knapp unter 30 Prozent erhoben.