Chefs in Deutschland müssen die Schulbank drücken (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 169,7 auf Tradegate (14. April 2025, 11:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +9,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,74 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - In Deutschlands Chefetagen mangelt es an ausreichender Kompetenzim Bereich generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI). Zwei Drittel derFührungskräfte gehen selbstkritisch davon aus, dass Entscheider ohne fundiertesKI-Verständnis mittelfristig aus der Leitungsebene verdrängt werden. Zudemerwarten 52 Prozent, dass künftig vor allem vollständig auf generativer KIbasierende Geschäftsmodelle dominieren werden. Gleichzeitig nutzen heute erst 20Prozent der deutschen Unternehmen GenAI tatsächlich unternehmensweit - meistfehlt es an Kompetenz auf der obersten Führungsebene. Das ergibt die Studie"Disruptive Potenziale - wie generative KI Geschäftsmodelle neu definiert" vonSopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.Die Bedeutung umfassender GenAI-Kompetenz in den Chefetagen unterstreichtMichael Buttkus, Leiter von Sopra Steria Next Deutschland, derManagementberatung von Sopra Steria: "Unternehmen, die GenAI als strategischesInstrument einsetzen wollen, brauchen auf der Entscheider-Ebene nicht nurvisionäre Führungskräfte, sondern vor allem ein tiefgehendes Verständnis derTechnologie und ihrer Wirkung auf Geschäftsmodelle."Nur eine Minderheit derbefragten Entscheiderinnen und Entscheider geht davon aus, dass sich diestrategischen Elemente des aktuellen Geschäftsmodells in ihrem Unternehmen garnicht ändern werden. 52 Prozent der Unternehmen, die heute GenAI nutzen,schätzen zudem, dass es in Zukunft sogar vor allem neue, vollständig aufgenerativer KI basierende Geschäftsmodelle geben wird, so die Studie.Für diesen Game-Changer-Effekt und die entsprechenden Weichenstellungenbenötigen die Unternehmen fundierte Kompetenz auf der Management-Ebene:"Entscheiderinnen und Entscheider bewilligen in den kommenden JahrenGenAI-Investitionen in Milliardenhöhe. Sie sollten bewerten können, welcheAnwendungen den größten Return on Investment bieten und welche Auswirkungen dieTechnologie auf das eigene Geschäft hat, positiv wie negativ. Und: Als Vorstandsollte man GenAI auch selbst erleben, im Sinne von selbst ausprobieren, um eineÜberzeugung zu entwickeln", so Michael Buttkus.Mit ChatGPT-Schulungen ist es nicht getanDer nötige Kompetenzaufbau in den Chefetagen geht allerdings weit überpunktuelle Schulungen hinaus. "Wer GenAI erfolgreich einsetzen möchte, brauchtneben technologischem Wissen vor allem ein strategisches Mindset", erläutertMichael Buttkus. Derzeit setzen lediglich 26 Prozent der befragten UnternehmenGenAI explizit auf Vorstandsebene ein - ein Indiz dafür, dass noch zu oftlediglich operativ und zu wenig strategisch gehandelt wird.