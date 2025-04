Ferienwohnung privat vermieten und Kosten absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Osterferien wie jetzt gerade oder auch Sommerferien:

Millionen Deutsche verbringen ihren Urlaub in Ferienhäusern oder

Ferienwohnungen. Hunderttausende Bundesbürger treten aber auch selbst als

Vermieterinnen und Vermieter von Ferienunterkünften auf: Es gibt mehr private

als gewerbliche Unterkünfte in Deutschland. Was dabei steuerlich unbedingt

beachtet werden sollte, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Einnahmen aus Vermietung einer Ferienunterkunft sind steuerpflichtig





Rund 555.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit zusammen 2,6 Millionen Bettenstehen laut der Marktstudie 2024 des Deutschen Ferienhausverbands in Deutschlandzur Verfügung. 82 Prozent der Unterkünfte oder rund 455.000 werden nicht vongewerblichen, sondern von privaten Gastgeberinnen und Gastgebern vermietet. Beiinsgesamt 307 Millionen Übernachtungen im Jahr - davon 250 Millionen in privatenFerienunterkünften - bringt das dem Staat jährlich Steuereinnahmen von 5,2Millionen Euro, wie der nach eigenen Angaben größte Branchenverband Deutschlandsim Ferienhaussegment informiert.Wer privat ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung oder auch nur ein Zimmer imeigenen Haus als Ferienunterkunft vermietet, muss aufpassen, nicht in eineSteuerfalle zu tappen. Denn grundsätzlich sind Einnahmen aus einer Vermietung inDeutschland steuerpflichtig. Und müssen somit auch in der Steuererklärungangegeben werden. Es lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen aber auchKosten absetzen, die mit der Vermietung zusammenhängen. Jedoch nicht in allenFällen - es kommt nämlich darauf an.Entscheidende Frage: Soll mit der Ferienwohnung Geld verdient werden?Will man Kosten beziehungsweise Verluste aus der privaten Vermietung einerFerienunterkunft steuerlich geltend machen, muss eine sogenannteEinkunftserzielungsabsicht vorliegen. Soll heißen: Man möchte damit Geldverdienen. Davon wird ausgegangen, wenn die Wohnung oder das Haus ausschließlichan Gäste vermietet und zu keiner Zeit selbst genutzt wird und mindestens zu 75Prozent der ortsüblichen Vermietungszeit belegt ist.Beispiel: Sind Ferienunterkünfte an einem Ort durchschnittlich an 200 Tagen imJahr vermietet, muss die eigene Ferienwohnung oder das eigene Ferienhaus anmindestens 150 Tagen vermietet sein. Wie hoch die durchschnittlicheVermietungsdauer ist, lässt sich in der Regel beim zuständigen Tourismusverbanderfragen.Selbst nutzen und nur teilweise vermieten: Das ist zu beachtenWer seine Ferienunterkunft nur teilweise vermietet und ansonsten selbst nutzt