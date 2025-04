Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio warnt: USA am Rande einer Rezession!

In einem Interview mit NBC erklärte der Milliardär am Sonntag, dass der eskalierende Handelskrieg unter Präsident Donald Trump das Land an die Schwelle einer Rezession geführt habe. "Ich denke, dass wir uns gerade an einem Punkt der Entscheidungsfindung befinden und einer Rezession sehr nahe sind", sagte Dalio. Er warnte zugleich, dass die wirtschaftlichen Folgen noch gravierender ausfallen könnten, "wenn das nicht gut gehandhabt wird".

Hintergrund seiner Aussage ist Trumps aktuelle Zollpolitik, die zu einer dramatischen Belastung der globalen Märkte geführt hat. Anfang des Monats hatte der Präsident hohe gegenseitige Zölle auf nahezu alle Länder angekündigt. Nur wenige Tage später ruderte er teilweise zurück und setzte die Maßnahmen für 90 Tage aus – mit Ausnahme Chinas. Am Freitagabend folgten weitere Ausnahmen für bestimmte Elektronikprodukte, vor allem aus chinesischer Produktion.