Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Syrtakihans schrieb 12.04.25, 15:35

Auf Basis der Q1-Zahlen und der Konsensschätzungen leite ich grob folgende Ergebnisgrößen für 2025 ab. Die Konsensschätzung zum adjusted EBITDA beträgt 538 Mio. EUR. Adjustments in Q1 waren 9,5 Mio. EUR, Abschreibungen 67,2 Mio. EUR und Finanzergebnis war 40,4 Mio. EUR - all das extrapoliere ich linear auf das Gesamtjahr (also x 4).



adj. EBITDA 538

EBITDA 500

EBIT 231

EBT 70

EAT 50

E 48

EPS 1,40 EUR



Die Nettofinanzschulden betrugen zum Q1 inkl. Leasingverbindlichkeiten rd. 2,0 Mrd. EUR, der Verschuldungsgrad ist bei hohen 4,0! Es besteht hier also ein nennenswert höheres Ausfallrisiko. Und bei hohen Ausfallrisiken lässt StaRUG grüßen. Aber das alles ist weitestgehend Geschmackssache - Risiken kann man durchaus tragen, man muss sie nur richtig einpreisen.



Als Bewertungsansatz ist es geboten Nettofinanzschulden ohne Leasingverbindlichkeiten abzuspalten (56 EUR pro Aktie) und um ppa-Abschreibungen zu bereinigen. Letzte schätze ich auf 55 Mio. EUR.



EBITDA 500

EBIT 286

EBT 286

EAT 203

E 201

EPS 5,82 EUR



Aktienkurs (53 EUR) + Nettofinanzschulden (56 EUR) sind 109 EUR, geteilt durch 5,82 EUR sind Faktor 19.



Das Ganze fußt auf Konsensschätzungen, die nahe an der Unternehmensprognose liegen. Die Prognosetreue des Vorstands ist schwach (von den letzten 6 Prognosen wurden 4 gerissen). Das adj. EBITDA in Q1 lag bei 92 EUR, d.h. zur Erreichung des Konsenses fehlen noch 446 Mio. EUR für Q2 - Q4. Ich würde mal sagen: Die Unternehmensprognose wirkt sehr ambitioniert und angesichts der schwachen Prognosetreue ist es nicht völlig abwegig diese anzuzweifeln.



Zz. übliche Bewertungsfaktoren im deutschen Mittelstand liegen im Bereich 13…14. Die für Gerresheimer aufgerufenen 19 sind ziemlich viel. Erst bei einem Aktienkurs von rd. 23 EUR wären wir bei 13…14.