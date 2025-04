Fortuna schließt den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden San Jose Mine in Mexiko ab

Vancouver, 14. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... - freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seiner 100-prozentigen Beteiligung an Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. ("Cuzcatlan") an JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. ("JRC"), einem privaten peruanischen Unternehmen, bekannt zu geben (die "Transaktion"). Cuzcatlan ist der Eigentümer einer 100-prozentigen Beteiligung an der Mine San Jose im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Transaktion wurde gleichzeitig mit der Unterzeichnung eines endgültigen Aktienkaufvertrags (der "Aktienkaufvertrag") abgeschlossen.