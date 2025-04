Erleben Sie Ihre zukünftige Lebensutopie auf der Expo 2025

HONG KONG, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- Seit Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit der Great Exhibition in London die fast 175-jährige Geschichte der Weltausstellungen, angetrieben von einem Funken „Human Crazy": Innovationslust, Menschlichkeit und revolutionäre Träume. Alle fünf Jahre wird dieses Spektakel zu einer prophetischen Bühne, auf der Zukunftsträume zum Leben erweckt werden.

Von Farbfernsehern bis zu Touchscreens, von Röntgengeräten bis zu Quantencomputern, vom Crystal Palace bis zum Eiffelturm, vom ersten Humanoiden bis zur Probe vom Mond – auf den Weltausstellungen wurden zahlreiche bahnbrechende Exponate erstmals vorgestellt, die die Zukunft des menschlichen Lebens durch die vielversprechendsten Entdeckungen der Welt neu gestalten.

Heute leben wir diese Träume, und die neuen Funken nehmen Gestalt an.

Im Jahr 2025 freut sich iGarden Robotics, ein Unternehmen der Fairland Group Limited, darauf, Teil des weltweit größten Zusammentreffens zu sein und einen Einblick in das Outdoor-Roboterleben im Rahmen dieser Megareise des menschlichen Fortschritts zu geben. Die Fairland Group wurde offiziell als teilnehmender Partner der „Future Life Expo: Future Life Experience" auf der Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan, bekannt gegeben. Lassen Sie uns gemeinsam „die Gesellschaft der Zukunft für unser Leben gestalten"!

Heute Weltrekord, morgen Ihre Alltagsutopie

iGarden wird von einem Team von Geeks betrieben und bietet leistungsstarke technische Lösungen und Robotik, die durch fünf Titel im Guinness-Buch der Rekorde belegt sind und von konsequent „menschlich verrückten" Innovationen angetrieben werden. Von Outdoor-Intelligenz und erneuerbaren Energien bis hin zur biologischen Wasseraufbereitung: iGarden Robotics hat es sich zum Ziel gesetzt, 500 Millionen Gärten weltweit in lebendige, futuristische Lebensräume zu verwandeln.

Stellen Sie sich Ihren zukünftigen Garten als „Utopia" vor, in Kombination mit der Weltrekord-Robotik iGarden. Genießen Sie pure Entspannung in Ihrem Pool, der mit der energiesparendsten Technologie beheizt wird und von der leisesten Poolanlage umgeben ist. Fühlen Sie sich völlig frei, während die langlebigsten Roboter und KIoT-Steuerungen Ihren kristallklaren Pool, den luxuriösen grünen Rasen und den Energieverbrauch des gesamten Hauses das ganze Jahr über verwalten.

One Family One iGarden - das ist der verrückte Traum der Fairland Group, der mit der gemeinsamen Unterstützung aller Partner aus über 120 Ländern Weltrekord-Robotertechnologien in alltägliche Erfindungen verwandelt.

Momente des Staunens auf der Expo offenbaren die Zukunft. In diesem Jahr erkunden wir das Leben im Freien mit iGarden Robotics.

