Dax am Mittag weiter im grünen Bereich - Euro stärker

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.840 berechnet, was einem Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.



Es sind weiterhin alle Aktien der 40 Dax-Unternehmen im Plus. Die Deutsche Bank, FMC und Sartorius konnten die meisten Kursgewinne erzielen. Am wenigsten zulegen konnten die Aktien von Henkel, Eon, RWE.





