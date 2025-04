UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Allgemein schwache Ergebnisse im ersten Quartal dürften nicht überraschen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison von Brauereien und Spirituosenherstellern. Er favorisiert Abfüller und Bierbrauer und hier AB Inbev. Angesichts der jüngsten Währungsschwankungen dürften die Gewinnschätzungen am Markt aber allgemein sinken./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (14. April 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.



