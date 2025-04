Intel - Aktie im Rampenlicht - 14.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten Verluste von -3,15 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,52 % geändert.

TAIPEI, April 14, 2025 /PRNewswire/ - As industrial systems become more interconnected and data-driven, the need for connectivity solutions that offer superior performance, scalability, and flexibility is growing rapidly. Cervoz, a leading provider …

Das Intel -Gelände bei Magdeburg wird wieder landwirtschaftlich genutzt. Wie das amerikanische Chipunternehmen bestätigte, wurde die Stiftung Kulturlandschaft damit beauftragt, die Bewirtschaftung der Flächen zu organisieren. "Während unser Projekt …

Die Zollpolitik der US-Administration unter Trump wird die globale Wirtschaft negativ beeinflussen und birgt sogar die Gefahr einer neuen Weltwirtschaftskrise, so der ifo-Chef Clemens Fuest. Nur wenige Unternehmen können sich bislang zurücklehnen, …