WARBURG RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DocMorris von 33 auf 19 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein schwacher Ausblick auf 2025 und erhebliche Verwässerungseffekte wegen einer Kapitalerhöhung hätten niedrigere Schätzungen zur Folge, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte vermutet, dass die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Online-Apotheke zu 13 Franken je Anteilschein platziert werden./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 22,49EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.