Sidekick Health entschlüsselt den Code der Therapietreue - für bessere Ergebnisse und niedrigere Kosten

Sidekick Health geht dieses Problem mit einem innovativen, integrierten Ansatz für US-amerikanische Kostenträger frontal an: Durch die Kombination von markenspezifischen Medikamenten-Compliance-Schichten, die mit globalen Pharmapartnern entwickelt wurden, mit der digitalen, auf mehrere Erkrankungen ausgelegten Pflegeplattform von Sidekick, die eine nahtlose, personalisierte und skalierbare Unterstützung bietet, soll die Compliance verbessert und die Kosten gesenkt werden.

NEW YORK, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- Die mangelnde Einhaltung von Medikationsplänen ist eine erhebliche und vermeidbare Herausforderung im Gesundheitswesen, die schätzungsweise 15 % aller Gesundheitsausgaben oder bis zu 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausmacht. Patienten, die Dosen auslassen oder Behandlungen abbrechen, haben nicht nur schlechtere gesundheitliche Ergebnisse zu erwarten – sie führen auch zu vermeidbaren Krankenhausaufenthalten, Komplikationen und steigenden Kosten für das Gesundheitssystem.

Ein intelligenter Ansatz für die Einhaltung

Das neue, integrierte Angebot von Sidekick kombiniert zwei seiner wichtigsten Produktkategorien in einer einzigen Lösung, die die Patientenerfahrung in einer einzigen, nahtlosen Versorgungsreise vereinheitlicht und das Krankheitsmanagement für Patienten verbessert. Und es ist so konzipiert, dass es bessere Ergebnisse liefert und die Gesundheitskosten für die Kostenträger senkt, während es gleichzeitig eine bessere Therapietreue, Ausdauer und bessere Gesundheitsergebnisse für die Unternehmen der Biowissenschaften bietet:

Markenspezifische Einhaltung – Diese Programme wurden in Zusammenarbeit mit globalen Pharmaunternehmen entwickelt und verbessern die Therapietreue, indem sie Patienten maßgeschneiderte Informationen, Erinnerungen und Hilfsmittel für ihre spezifischen Medikamente und Behandlungspläne zur Verfügung stellen.

– Diese Programme wurden in Zusammenarbeit mit globalen Pharmaunternehmen entwickelt und verbessern die Therapietreue, indem sie Patienten maßgeschneiderte Informationen, Erinnerungen und Hilfsmittel für ihre spezifischen Medikamente und Behandlungspläne zur Verfügung stellen. Erste digitale Mehrfacherkrankungs-Plattform – Diese Plattform, die mehr als 20 chronische und episodische Erkrankungen abdeckt, ermöglicht es Patienten, mehrere chronische Erkrankungen mit einem ganzheitlichen, personalisierten Ansatz zur Selbstversorgung und Therapietreue zu bewältigen – und das alles in einer einzigen, einheitlichen Mitgliedererfahrung.

„Selbst die beste Gesundheitsversorgung funktioniert nur, wenn die Patienten sich daran halten", sagte Travis Parkinson, President von Sidekick Health. „Wir machen die Einhaltung von Medikationsplänen mühelos und skalierbar – damit die Patienten gesünder bleiben und die Kosten für alle Mitglieder des Gesundheitssystems gesenkt werden."

Bewährte Ergebnisse und Auswirkungen in der Praxis

Die Programme von Sidekick haben in vorläufigen klinischen Studien und Untersuchungen in verschiedenen Behandlungsbereichen zu besseren Gesundheitsergebnissen für Patienten geführt, darunter: 7-mal stärkere Senkung des HbA1c-Wertes als bei der Standardbehandlung von Typ-2-Diabetes, 40-prozentige Verringerung von diabetesbedingtem Stress, 50-prozentige Verbesserung der Kurzatmigkeit bei Herzinsuffizienz, und mehr.

„Wir definieren die Rolle der digitalen Gesundheit in der Patientenversorgung neu", sagte Tryggvi Thorgeirsson, CEO von Sidekick Health. „Diese Lösung bringt die digitale Gesundheit voran, um all unseren Interessengruppen zu dienen, von unseren Patienten bis hin zu unseren Partnern."

Erfahren Sie mehr über Sidekick Health und unsere bahnbrechende Lösung unter sidekickhealth.com/news.

