American Tungsten Corp. ernennt Ali Haji zum neuen CEO

Herr Haji kann in der Metall- und Bergbaubranche, im Investitionsmanagement sowie auf den börsennotierten Kapitalmärkten, wo er eine Vielzahl von Führungspositionen innehatte, eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen. Herr Haji fungiert als Chief Executive Officer und Direktor von ION Energy Ltd. (TSX-V: ION), wo er das Unternehmen bei der Weiterentwicklung eines Portfolios an Lithium-Assets, der Kapitalbeschaffung und der Umsetzung einer Vielzahl von transformativen M&A-Initiativen geleitet hat. Herr Haji ist Board-Mitglied einer Reihe von börsennotierten Unternehmen sowie Berater für unterschiedliche börsennotierte und private Bergbauunternehmen. Herr Haji hatte auch mehrere Führungspositionen bei Invesco Ltd. inne.

„Das Team von American Tungsten hat unter Murrays Führung hervorragende Arbeit geleistet, um das Potenzial der Mine IMA, bei der früher das immer wichtiger werdende Metall Wolfram produziert wurde, zu sichern und zu erkennen. Ich fühle mich geehrt, Teil des Unternehmens zu werden und American Tungsten an der Seite von Murray zu leiten. Gemeinsam sind wir bestrebt, den Wert von IMA zu erschließen und die Vision des Unternehmens voranzutreiben, American Tungsten in eine günstige Position zu bringen, um die heimische Wolframproduktion in Betrieb nehmen zu können“, sagte Ali Haji.

„Es war ein Privileg, American Tungsten durch diese Zeit der aufregenden Veränderungen zu führen, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Betriebs- und Technikteam“, sagte Murray Nye, President von American Tungsten. „Ich bin von Alis Führungsqualitäten und seiner Erfolgsbilanz überzeugt und freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir die bedeutsame Aufgabe unseres Unternehmens, die Wolframproduktion wieder auf nordamerikanischen Boden zu bringen, weiter umsetzen.“