Weir tritt der International Copper Association bei

Jon Stanton, Geschäftsführer von Weir, sagte: „Wir freuen uns, der International Copper Association beizutreten. Kupfer spielt eine so entscheidende Rolle bei der Energiewende, und es bedarf eines Ansatzes, der die gesamte Wertschöpfungskette umfasst, um die Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsverbesserungen zu beschleunigen, die zur Unterstützung der zukünftigen Nachfrage erforderlich sind. Die Energiewende ist ein Mannschaftsspiel, und wir freuen uns darauf, mit anderen ICA-Partnern zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen."

Mit dem Beitritt zur ICA unterstreicht Weir sein Engagement, die Rolle von Kupfer bei der Ermöglichung der Energiewende und der Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Welt — von der Dekarbonisierung bis zur Digitalisierung — zu stärken.

„Wir freuen uns sehr, Weir in der International Copper Association willkommen zu heißen", erklärten ICA-Präsident Juan Ignacio Díaz und der Vorstandsvorsitzende Stephen Rowland von Glencore in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Die nachgewiesene Führungsrolle des Unternehmens in der Bergbautechnologie und sein starkes Engagement für Innovation werden die Bemühungen der ICA zur Förderung verantwortungsvoll produzierten Kupfers und zur Verteidigung der entscheidenden Rolle des Kupfers beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft stärken. Gemeinsam können wir unsere Wirkung als die Stimme des Kupfers intensivieren und sinnvolle Fortschritte in der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben."

Informationen zur The Weir Group

Die 1871 gegründete The Weir Group PLC ist eines der weltweit führenden Engineering-Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Betriebsabläufe seiner Bergbau- und Infrastrukturkunden nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die hochentwickelte Technologie und die digitalen Lösungen von Weir ermöglichen die Produktion kritischer Ressourcen mit weniger Energie, Wasser und Abfall und senken gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten der Kunden. Die Gruppe beschäftigt ca. 12.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern und ist in allen wichtigen Bergbauregionen der Welt vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.global.weir.

Informationen zur International Copper Association

Die International Copper Association (ICA) ist die Stimme des Kupfers und fördert die Kupfergeschichte, schützt seine Märkte und verteidigt und erhält seine Nachfrage. Mit 35 Mitgliedern auf sechs Kontinenten repräsentieren wir mehr als die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion. Unser Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C., und wir sind in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika tätig. Weitere Informationen finden Sie unter internationalcopper.org.