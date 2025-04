Trend ist futsch

Die PDD Holdings-Aktie ist definitiv in 2024 an dem 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung aus den Jahren 2021/2022 gescheitert und zur Unterseite abgedreht. Bislang hielt die Unterstützung um 88,00 US-Dollar bärischen Attacken stand, ist in dieser Woche jedoch erneut in den Fokus der Verkäufer geraten. Ein Kursrutsch darunter könnte eine weitere Verkaufswelle auslösen, die sich sehr harmonisch in die Abwärtsbewegung bestehend seit Mai letzten Jahres einfügen würde.

An der Absturzkante