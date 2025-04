JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 245 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 270 auf 245 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Zoll-Ausnahmeregelungen seien eine gewisse Erleichterung, die grundsätzlichen Sorgen über den Kostengegenwind in der Hardwarebranche blieben aber bestehen, schrieb Analyst Samik Chatterjee am Montag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:00 / EDT