UBS streicht Kursziel für diese Auto-Aktie radikal zusammen

Ausschlaggebend ist vor allem die massive Belastung durch die neuen US-Autozölle von 25 Prozent, die seit dem 2. April gelten und Stellantis härter treffen als die US-amerikanische Konkurrenz. Laut den UBS-Analysten werden rund 35 Prozent der in den Vereinigten Staaten verkauften Fahrzeuge von Stellantis importiert.

Im Gegensatz zu Ford und General Motors rechnen die UBS-Analysten bei Stellantis mit einem Verlust in Nordamerika sowie mit einem negativen Free Cashflow. "Ohne die Aussicht auf eine Erholung in den USA fehlt ein zentrales Element unserer ursprünglichen Kaufthese", heißt es in dem Bericht. Die Aktien hätten die negative Entwicklung zwar bereits weitgehend eingepreist, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,2 auf Basis der neuen Schätzungen.

Ausblick bleibt düster

Die Analysten haben die Gewinnprognosen je Aktie für 2025 und 2026 um rund 50 Prozent gesenkt. Besonders Nordamerika dürfte mit einem negativen operativen Ergebnis belasten. Auch andere Regionen wurden leicht zurückgestuft, da die weltweite Unsicherheit bei Handel und Zöllen das globale Wachstum dämpfen dürfte. Der Free Cashflow könnte 2025 um über zwei Milliarden Euro negativ ausfallen.

Eine Erholung der Aktie setzt laut UBS voraus, dass die US-Autozölle zurückgenommen werden – doch das gilt aktuell als wenig wahrscheinlich. Die Analysten betonen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump an ihrer Linie festhält, die Autoproduktion zurück in die USA zu holen.

Ein Hoffnungsschimmer könnte die Ernennung eines neuen CEO sein, die für Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird. Allerdings gehen Analysten davon aus, dass konkrete strategische Maßnahmen – etwa zur Rückverlagerung der Produktion oder zu neuen Produkten – länger auf sich warten lassen.

Positiv sei, dass Stellantis in den USA aktuell nur eine Kapazitätsauslastung von etwa 50 Prozent habe. Das ermögliche eine Rückführung der Produktion aus Mexiko oder Kanada. Dennoch wären erhebliche Investitionen und eine strukturelle Neuordnung notwendig.

Die Aussichten auf Dividenden gelten laut UBS als schwach, geplante Aktienrückkäufe dürften bis mindestens Mitte des laufenden Jahres ausgesetzt bleiben. Seit Jahresanfang haben die Anteilsscheine fast 40 Prozent an Wert verloren:

Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Stellantis bei 13,05 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 70 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von circa 7,70 Euro entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung lautet "Aufstocken".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion