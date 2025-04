Börsen Update Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.363,35 PKT und steigt um +2,00 %.

Top-Werte: Evotec +5,30 %, Jenoptik +4,98 %, SUESS MicroTec +4,75 %

Flop-Werte: IONOS Group -0,27 %, CompuGroup Medical +0,32 %, Carl Zeiss Meditec +0,65 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.889,42 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +4,35 %, ENI +3,81 %, TotalEnergies +3,71 %

Flop-Werte: DANONE +0,34 %, Iberdrola +0,39 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,51 %

Der ATX steht bei 3.816,23 PKT und gewinnt bisher +1,14 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,57 %, BAWAG Group +4,45 %, Lenzing +4,00 %

Flop-Werte: EVN -1,99 %, Immofinanz -1,32 %, DO & CO -0,45 %

Der SMI steht aktuell (13:59:52) bei 11.455,08 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Logitech International +5,60 %, Roche Holding +1,21 %, Novartis +0,87 %

Flop-Werte: Givaudan -1,29 %, CIE Financiere Richemont -1,20 %, Lonza Group -1,19 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.247,21 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +4,35 %, TotalEnergies +3,71 %, Eurofins Scientific +3,60 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,05 %, Bouygues -0,85 %, Bureau Veritas -0,76 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.307,97 PKT und steigt um +1,73 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +3,94 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +3,18 %, SSAB Registered (A) +2,66 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,72 %, Assa Abloy Registered (B) -0,55 %, Alfa Laval -0,35 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:05) bei 3.983,00 PKT und steigt um +2,36 %.

Top-Werte: Metlen Energy & Metals +5,07 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +3,85 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,03 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,67 %, Viohalco -0,39 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,26 %