EU unterstützt Palästinenser mit 1,6 Milliarden Euro.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU will den Wiederaufbau und die Resilienz in den palästinensischen Gebieten mit weiteren rund 1,6 Milliarden unterstützen. "Mit diesem Programm bekräftigt die EU ihre unerschütterliche Unterstützung für das palästinensische Volk und ihr Engagement für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung", heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission.

Drei Säulen