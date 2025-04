TÜV Rheinland wächst zweistellig und festigt Marktposition / Umsatz und Betriebsergebnis steigen / Mehr Mitarbeitende / Investitionen in Übernahmen, Zukunftslabore und KI (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat seinen Wachstumskurs im Jahr 2024 fortgesetzt.Der

global tätige Prüfkonzern steigerte seinen Umsatz auf 2,71 Milliarden Euro. Das

entspricht einem Anstieg von 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 2,44

Milliarden Euro). Das Geschäft außerhalb Deutschlands steuerte mit 52,4 Prozent

mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei. International verzeichnete TÜV

Rheinland das höchste Wachstum erneut in den Regionen Indien, Naher Osten und

Afrika (IMEA) sowie Greater China. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg ebenfalls

deutlich. Zum Jahresende 2024 arbeiteten weltweit 25.900 Mitarbeitende für TÜV

Rheinland (Vorjahr: 23.335) - verteilt auf alle Kontinente (entspricht 23.920

FTE), davon 16.400 (63,3 Prozent) außerhalb Deutschlands.



Neue Dienstleistungen, neue Labore, viele Übernahmen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gold und Silber vor neuen Allzeithochs... Gold -1,03 % Rohstoff 40 Aufrufe heute Videomat 28.03.25, 00:22

"Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten in vielen Regionen derWelt hat sich das Geschäft von TÜV Rheinland sehr erfolgreich entwickelt. UnsereMitarbeitenden haben auch 2024 maßgeblich dazu beigetragen, die Welt zu einemsicheren Ort zu machen. Dabei haben wir unser Dienstleistungsangebot ausgebaut,neue Labore eröffnet und in die Akquisition von Unternehmen investiert", soDr.-Ing. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, bei Vorlageder Bilanz für 2024. Das Betriebsergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2024 lagmit 214,8 Millionen Euro (Vorjahr: 103,9 Millionen Euro) erstmals bei mehr als200 Millionen Euro. Ohne Sondereffekte betrug das Ergebnis (bereinigtes EBIT)225,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 23,3 Prozent gegenüber demVorjahr (174,2 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge für 2024 lag bei 8,3Prozent (2023: 7,1 Prozent)."Wir haben 2024 bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen eine deutlicheSteigerung erzielt. Damit haben wir eine sehr gute Grundlage geschaffen, um auchkünftig profitabel zu wachsen und in unsere Zukunft investieren zu können", sagtPhilipp Kortüm, Vorstand Finanzen der TÜV Rheinland AG. So erhöhte sich dasEigenkapital von TÜV Rheinland deutlich um 122,9 Millionen Euro auf 754,2Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote im Berichtsjahr lag damit bei 26,3 Prozent(2023: 25,1 Prozent). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug283 Millionen Euro, eine Steigerung um 39,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (203,3Millionen Euro).Größte Übernahme in der UnternehmensgeschichteTÜV Rheinland investierte 2024 erneut erheblich in Zukäufe. So übernahm TÜVRheinland mit Safetec den führenden Anbieter für Risikomanagement-Services inNorwegen. Mit dem Prüfunternehmen Bilprovningen, einem der Marktführer fürFahrzeug- und Maschinenprüfungen in Schweden, wurde die größte Übernahme in der