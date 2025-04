Micron Technology - Aktie im Rampenlicht - 14.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -31,59 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,01 % geändert.

Das Wohl und Wehe an den US-Aktienmärkten hängt auch zum Wochenbeginn an der erratischen Zollpolitik Donald Trumps. In der vagen Hoffnung, dass es an einem Ende des Streits um Importzölle der USA vielleicht doch weniger schlimm kommt als befürchtet, …