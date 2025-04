Wie Unternehmen Forschung und Entwicklung finanzieren können (FOTO)

München (ots) - Innovationen brauchen Antrieb - und Fördermittel sind der

Treibstoff, der Unternehmen auf die Überholspur bringt. Die deutsche

Förderlandschaft ist eine wahre Rennstrecke voller Chancen - man muss nur

wissen, wo die besten Boxenstopps liegen. Also, Gaspedal durchdrücken und los

geht's.



Wir zeigen Ihnen die spannendsten Fördertöpfe im Bereich Forschung und

Entwicklung:





- ZIM-Förderung (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand): Der Popstar unter

den Förderprogrammen. Fördert die Entwicklung neuer oder signifikant

verbesserter Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen.

- KMU-innovativ: Dieses Programm unterstützt gezielt die industrielle Forschung

und Entwicklung von Technologien, die das Potential haben, Branchen zu

transformieren und langfristige wirtschaftliche Wachstumsimpulse zu setzen.

Bezuschusst werden besonders innovative Projekte kleiner und mittlerer

Unternehmen.

- Horizont Europa: Das größte Forschungs- und Innovationsförderprogramm der EU

stellt bedeutende Mittel zur Verfügung, um die internationale Zusammenarbeit

im Bereich F&E zu fördern.

- Forschungszulage: Die einzige Förderung, die rückwirkend beantragt werden

kann! Die Verkündung des Wachstumschancengesetz am 27.03.2024 hat nochmals

attraktivere Fördermöglichkeiten mit sich gebracht.

- Was hat sich geändert?



KMUs können seit März 2024 eine Erhöhung der Forschungszulage um 10

Prozentpunkte beantragen, d.h. die Förderung steigt von 25 auf 35 Prozent der

Bemessungsgrundlage (förderfähige Projektkosten). Zudem wurde die

Bemessungsgrundlage von bisher 4 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR angehoben, d.h. die

maximale Förderung steigt von 1 Mio. EUR auf 2,5 Mio. bzw. bei KMUs sogar auf

3,5 Mio. EUR pro Jahr.



- Wer wird gefördert?



Alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen im Sinne des Einkommensteuer-

und Körperschaftsteuergesetzes sind förderfähig. Unabhängig von Branche und

Größe des Unternehmens können abgeschlossene, begonnene oder geplante Vorhaben

beantragt werden - fehlgeschlagene Forschung und Entwicklung inkludiert.



- Was wird gefördert?



Die Forschungszulage fördert nachstehende Leistungen aus Einzel- oder

Kooperationsprojekten der Grundlagenforschung, industriellen Forschung und

experimentellen Entwicklung:



- Eigenbetriebliche Forschung



Lohn- und Gehaltskosten der in dem F&E-Vorhaben mitwirkenden Projektmitarbeiter.



- Externe Forschungsaufträge



60% der Forschungsaufträge, die extern an Universitäten, Forschungseinrichtungen

oder andere Unternehmen (in der EU/EWR2), vergeben werden. Ab 2024 sind sogar

70% der Kosten für Auftragsforschung förderfähig, d.h. die effektive Förderung

für externe Entwicklungsaufträge stieg von 15% auf 17,5% (bzw. 24,5 % für KMUs).



- Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder Mitunternehmers



Eigenleistungen eines Einzelunternehmers oder Mitunternehmers, wenn der Inhaber

eines Ein-Personen-Betriebs selbst Forschung und Entwicklung betreibt. Der

Einzelunternehmer kann 40 EUR/h bis max. 40 Arbeitsstunden pro Woche als

förderfähige Aufwendungen ansetzen. Der Stundensatz wurde zum 27.03.2024 auf 70

Euro je Arbeitsstunde angehoben.



- Investitionskosten



Wirtschaftsgüter sind seit März 2024 Teil der förderfähigen Aufwendungen. Damit

können also auch bspw. Labor- und Testgeräte, Prüfstände oder Analysegeräte im

Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten berücksichtigt werden.Für

Vorhaben, die nach dem 31. Dezember 2023 gestartet wurden, können Abschreibungen

von Anschaffungs- und Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen

Wirtschaftsguts des Anlagevermögens in der Forschungszulage angerechnet werden.



Der Antrag auf Forschungszulage kann innerhalb von 4 Jahren nach Ablauf des

Jahres, für das der Anspruch entstanden ist, gestellt werden, d.h. bis Ende 2025

können noch alle förderfähigen Aufwendungen rückwirkend bis zum 01.01.2021

geltend gemacht werden.



Unternehmen, die Fördermittel strategisch nutzen, verschaffen sich einen klaren

Wettbewerbsvorteil. Denn ein Förderzuschuss ist keine einmalige Starthilfe,

sondern kann gezielt und wiederholt eingesetzt werden, um Innovationen

kontinuierlich voranzutreiben. Wer die Möglichkeiten kennt und geschickt nutzt,

sorgt dafür, dass der eigene Innovationsmotor nicht nur anspringt, sondern

dauerhaft mit voller Kraft läuft.



Die Hentschel Fördermittelberatung ist spezialisiert auf Förderungen im Bereich

Forschung und Entwicklung und unterstützt mittelständische Unternehmen und

Konzerne schnell und praxisnah bei der Antragstellung.



