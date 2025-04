Ölpreise steigen mit leichter Entspannung im Zollstreit

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Bis zum Nachmittag bauten sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel aus. Eine allgemein freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten nach einem vorübergehenden Zurückrudern der US-Regierung im Zollstreit stützte die Notierungen.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 65,66 Dollar und damit 90 Cent mehr als am Freitag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai wurde zu 62,36 Dollar gehandelt und damit 86 Cent höher.