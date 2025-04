GoldMining Inc. startet bisher umfassendste Explorationskampagne bei São Jorge-Projekt, Brasilien

Höhepunkte:

- Geplante Diamantkernbohrkampagne von bis zu 5.000 Metern

- Zusätzliche Schneckenbohrungen von bis zu 3.000 Metern

- Bodenprobenentnahmeprogramm mit bis zu 6.000 Proben

- Luftgestützte Lidar-Vermessung und geophysikalische Bodenuntersuchungen einschließlich induzierter Polarisation ("IP")

- Die Feldaktivitäten werden vom bestehenden Explorationscamp São Jorge aus durchgeführt, in dem 35 Personen arbeiten und das mit Strom versorgt wird und etwa 2 km vom asphaltierten Highway 163 entfernt liegt.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir bei São Jorge wieder vor Ort sind und das größte Explorationsprogramm in der über 14-jährigen Geschichte unseres Unternehmens durchführen können. Die hervorragende Infrastruktur des Projekts, einschließlich eines bestehenden Camps für 35 Personen, eines einfachen Zugangs zu einer asphaltierten Autobahn und zum Stromnetz sowie einer lokalen Versorgungskette, Dienstleistungen und Arbeitern, hat eine rasche Aufnahme unserer Explorationsaktivitäten ermöglicht. Systematische Bohrungen, die auf die Erweiterung der Lagerstätte São Jorge entlang des Streichs abzielen und neue Zonen erproben, die durch geochemische und geophysikalische Ziele hervorgehoben wurden, haben uns in eine ideale Position gebracht, um die Goldvorkommen eines äußerst aussichtsreichen Grundstücks in regionalem Maßstab im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós besser zu quantifizieren."

