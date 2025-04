JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

Zitat von DirkBayertechnology: Gut an der Seitenlinie zu sein 😉 Gut an der Seitenlinie zu sein 😉

Am 24.03.25 faselts du was von einer Schnäppchenaktie und jetzt bist du auf einmal an der Seitenlinie - ziemlich wenig glaubhaft, was du hier von dir gibst, da du hier im Thread schon seit geraumer Zeit den Fanboy gibst.Anyway, ich habe heute die ersten zu rund 19,90 eingesackt und sollte die Dividende nicht sinken, dann sehe ich PFE während der Wartezeit auf höhere Kurse als Rentenpapier. :DWer übrigens abseits von Pfizer an noch günstiger bewerteter Pharma interessiert ist, der sollte sich Viatris ansehen, meiner bescheidenen Meinung nach in letzter Zeit etwas zu stark verprügelt wurden, denn der Schuldenabbau läuft weiter, ebenso der Aktienrückkauf und eine vernünftige Dividende gibt es on top, KGV einstellig.