Wirtschaft SoVD appelliert an SPD-Zustimmung zu Koalitionsvertrag Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat an die SPD-Mitglieder appelliert, dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zuzustimmen."Die Koalition in spe muss jetzt zeigen, dass sie Verantwortung übernimmt, Vertrauen …