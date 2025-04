Gold auf historischen Höhen: Geht der Ansturm weiter?

Gold erlebt in diesem Jahr ein sensationelles Comeback als sicherer Hafen. Goldbullen sehen darin den Beginn eines Superzyklus und den Preis in den nächsten Jahren auf bis zu 12.000 US-Dollar in die Höhe schnellen. Ein Extremszenario. Doch auch realistisch betrachtet hat das Edelmetall noch Potenzial.

Selten zuvor war Gold bei Anlegern so gefragt wie in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. Rund 20 Prozent legte der Goldpreis im ersten Quartal zu. Das ist der stärkste Quartalsanstieg seit fast 40 Jahren. Allerdings war das Preisniveau damals deutlich niedriger, was die aktuelle Entwicklung umso bemerkenswerter macht. Während in den vergangenen Jahren vor allem die Käufe der Zentralbanken den Goldpreis stützten, kommt der Rückenwind nun von der Nachfrage der Investoren. Nach Angaben des Branchenverbandes World Gold Council beliefen sich die weltweiten Nettomittelzuflüsse in Gold-ETFs allein im Januar und Februar auf über 134 Tonnen. Prognosen zufolge dürfte sich dieser Trend im März und in der ersten Aprilwoche fortgesetzt haben. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu den beiden Jahren zuvor: 2023 und 2024 hatten Investoren insgesamt fast 240 Tonnen aus ihren Gold-ETFs abgezogen.